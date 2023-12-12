Общество 12 декабря 2023, 00:27 «Тяжело дается сказочка». Байкер Хирург рассказал о рождении «Новогодней истории» Лидер «Ночных волков» Залдастанов рассказал о создании «Новогодней сказки»

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Уже более 20 лет в начале января байк-центр «Ночных волков» в Москве радует посетителей «Новогодней сказочной историей». Лидер байкеров Александр Залдастанов, известный как Хирург, поделился в Telegram-канале процессом создания сказки.

«Каждый раз это неповторимая машинерия, сложная трюковая программа, красивые стихи и литературные тексты», — написал Хирург.

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Байкер признал, что самое сложное — придумать идею сказки, по которой создается сценарий. В нынешнем новогоднем шоу «принимает участие» настоящий танк. На видео тяжелая техника выписывает виражи, как бы танцуя на площадке. Залдастанов назвал эпизод танка с мотоциклом одним из самых ярких в представлении.

«Не все смыслы получается передать через машины. Иногда машина воюет с написанным текстом. Но ничего, на то и горячие воины, чтобы на русском морозе остыть», — заявил байкер, демонстрируя антураж сказочной истории.

Залдастанов рассказал, что работа над сказкой не прекращается ни днем, ни ночью.

«Сижу, думаю над сценой старика-кровососа и сценой змеи. Будут новые тексты, рифмы и стихи. Посмотрим, что получится. Тяжело дается сказочка», — поделился Залдастанов.

Представление «Духовный Танк или Ангел Херсонеса» покажут в байк-центре в Москве с 3 по 18 января 2024 года.

В 2023 году шоу сделали по мотивам русских народных сказок с участием Ивана Царевича, кота ученого и самоходной печки. Гвоздем программы были самые маститые байкеры «Ночных волков».