Тягач задел двигатель самолета Air Astana в Шереметьево

Событие произошло ранним утром. Въезда либо столкновения не было. Тележка на прицепе при движении тягача слегка соприкоснулась с двигателем воздушного судна. пресс-служба Шереметьево.

Ранее Life.ru сообщил, что «тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320». Издание опубликовало снимок, на котором контейнерная тележка касается двигателя. На нем видна небольшая царапина и желтая краска — такая же, как на тележке.

В пресс-службе Air Astana подтвердили факт столкновения. Там пообещали позднее рассказать подробности о характере и степени повреждений.

В момент инцидента самолет находился на стоянке, пассажиров в нем не было.