  • Тягач задел двигатель самолета Air Astana в Шереметьево

    23 сентября 2019, 23:14

    Кирилл Фролов

    Тягач с тележкой для багажа задел двигатель самолета А320 компании Air Astana в Шереметьево. В пресс-службе аэропорта сообщили агентству «Москва», что тележка лишь «слегка соприкоснулась» с лайнером.
    Тягач задел двигатель самолета Air Astana в Шереметьево

    Событие произошло ранним утром. Въезда либо столкновения не было. Тележка на прицепе при движении тягача слегка соприкоснулась с двигателем воздушного судна.

    пресс-служба Шереметьево.

    Ранее Life.ru сообщил, что «тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320». Издание опубликовало снимок, на котором контейнерная тележка касается двигателя. На нем видна небольшая царапина и желтая краска — такая же, как на тележке.

    В пресс-службе Air Astana подтвердили факт столкновения. Там пообещали позднее рассказать подробности о характере и степени повреждений.

    В момент инцидента самолет находился на стоянке, пассажиров в нем не было.