Тягач задел двигатель самолета Air Astana в Шереметьево
Тягач с тележкой для багажа задел двигатель самолета А320 компании Air Astana в Шереметьево. В пресс-службе аэропорта сообщили агентству «Москва», что тележка лишь «слегка соприкоснулась» с лайнером.
Событие произошло ранним утром. Въезда либо столкновения не было. Тележка на прицепе при движении тягача слегка соприкоснулась с двигателем воздушного судна.пресс-служба Шереметьево.
Ранее Life.ru сообщил, что «тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320». Издание опубликовало снимок, на котором контейнерная тележка касается двигателя. На нем видна небольшая царапина и желтая краска — такая же, как на тележке.
В пресс-службе Air Astana подтвердили факт столкновения. Там пообещали позднее рассказать подробности о характере и степени повреждений.
В момент инцидента самолет находился на стоянке, пассажиров в нем не было.