Тяга к мастерству. Турнир памяти по мини-футболу провели в Ногинске

Более пяти лет в Ногинске проводят турнир по дворовому мини-футболу, посвященный памяти воина-афганца Василия Иванова. Он погиб в бою от смертельного ранения. Соревнования проводят каждый год.

На поле вышли шесть команд по восемь человек. Все ребята примерно одного возраста — 14-16 лет. Многие участвуют в соревнованиях уже не первый год. Подготовка у юных футболистов проходит в летние каникулы. По словам ребят, они набирают команду и готовятся к турниру вместе с тренером. Старшее поколение, в свою очередь, отмечает рост интереса ребят к соревнованиям.

Источник фото: телеканал «360»

«С таким удовольствием, с каким они принимают здесь участие, конечно, он и будет расти. Чем больше соревнований, тем больше у них интереса, и тем больше тяга к мастерству. Вы только посмотрите на их улыбки, на их радостные лица! Просто замечательный турнир», — поделился Сергей Хохлов, судья турнира.

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Ежегодно в турнире памяти Василия Иванова принимают участие команды: «Красный электрик», молодежный центр «Юность», участники из Тимохово, Буньково, школа № 5 и Ногинская школа-интернат № 2.