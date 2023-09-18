18 сентября 2023, 14:27
TJ: имена Анна и Алексей стали самыми популярными в России за последние 120 лет
Имена Анна и Алексей стали самыми популярными в России за последние 120 лет. Об этом сообщил «Тинькофф Журнал», ссылаясь на проведенное исследование.
В топ популярных женских имен также попали следующие: Александра, Татьяна, Елена, Екатерина, Ольга, Мария. Среди мжчких имен популярностью пользуются Александр, Михаил, Владимир, Дмитрий, Иван и Николай, написала «Газета.Ru».
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Самыми популярными именами для детей, родившихся в стране в прошлом году, стали София и Артем, говорится в исследовании.
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