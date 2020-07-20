Тизер сериала «Псих» Федора Бондарчука появился в Сети
На стриминговом сервисе more.tv опубликован тизер одной из самых ожидаемых отечественных премьер — шоу Федора Бондарчука «Псих». Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
Главную роль в «Психе» играет Константин Богомолов.
Сюжет сериала состоит из восьми эпизодов. В них рассказывается об Олеге, популярном столичном психотерапевте. На фоне успешной карьеры он переживает кризис среднего возраста, потерю самоуважения и медикаментозную зависимость, оказывается не в силах совладать с собственной раздражительностью и нарастающей агрессией.