Тизер сериала «Псих» Федора Бондарчука появился в Сети

Главную роль в «Психе» играет Константин Богомолов.

Сюжет сериала состоит из восьми эпизодов. В них рассказывается об Олеге, популярном столичном психотерапевте. На фоне успешной карьеры он переживает кризис среднего возраста, потерю самоуважения и медикаментозную зависимость, оказывается не в силах совладать с собственной раздражительностью и нарастающей агрессией.