Тизер игры Dragon Quest 12 появился в Сети

В честь 35-летия франшизы Dragon Quest компания Square Enix решила выпустить еще одну часть ролевой игры. Об этом сообщил «Ридус».

Мрачная атмосфера короткого тизера говорит о том, что формат новой части будет отличаться от предыдущих вариантов франшизы, где все было намного веселее. Создатели намекнули, что большое влияние на ход игры будет иметь выбор персонажа.

Отмечается, что при разработке они ориентируется на западные образцы. По данным издания, Dragon Quest 12 будет работать на движке Unreal Engine 5. Пока неизвестно, на какой платформа будет доступна игра и когда состоится ее премьерный релиз.