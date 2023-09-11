Общество 11 сентября 2023, 17:31 Тизер фильма «Аквамен и потерянное царство» появился в Сети DC показала тизер фильма «Аквамен и потерянное царство» Warner Bros.

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Тизер фильма «Аквамен и потерянное царство» появился на YouTube-канале киностудии DC. В описании к видео указали, что злодей Черная Манта не смог одолеть главного героя с первого раза, но по-прежнему хочет отомстить за смерть отца.

Чтобы стать сильнее, он решает найти Черный трезубец, способный высвободить древнюю и злобную силу.

Публикацию полноценного трейлера DC анонсировала 14 сентября. Премьера должна состояться 20 декабря. Она пройдет в кинотеатрах, цифровых релизов картины не будет.

Режиссером фильма выступил Джеймс Ван. Главную роль исполнил Джейсон Момоа. Также в съемках приняли участие Бен Аффлек, Эмбер Херд, Николь Кидман и многие другие.

Первый фильм об Аквамене вышел в конце декабря 2018 года. Основные съемки сиквела закончились в январе минувшего года. Кинокартина стала одним из немногих проектов Warner Bros., которые студия смогла не переносить из-за забастовки актеров и сценаристов в США, отметило kinotv.ru.