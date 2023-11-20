Общество 20 ноября 2023, 19:11 Титовскую сопку в Чите признали особо охраняемой природной территорией

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Министерство природных ресурсов согласовало создание на Титовской сопке в Чите особо охраняемой природной территории (ООПТ). Об этом сообщила руководитель городской администрации Инна Щеглова в своем Telegram-канале, сообщил «Царьград».

По ее словам, на территории геологического памятника природы теперь нельзя будет начинать капитальное строительство. Также на сопке возведут учебно-научный стационар, что положительно повлияет на развитие туризма.

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Щеглова отметила, что ранее на склонах Титовской сопки были обнаружены древние стоянки людей и наскальные рисунки.