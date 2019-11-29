Титов уйдет с должности главы пресс-службы столичного УМВД

Подполковник МВД Юрий Титов покинет пост начальника пресс-службы столичного управления ведомства.

Об уходе со службы сам Титов рассказал РИА «Новости». Его поблагодарили за работу и уже представили нового начальника пресс-службы столичного главка МВД, который сменит подполковника.

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«На другую работу я перехожу. <…> Мне сказали спасибо, ему пожелали терпения», — уточнил Юрий Титов.

В июле его привлекли к дисциплинарной ответственности. Причиной этому стало дело журналиста Ивана Голунова. Пресс-служба полиции ответственна за публикацию ложных снимков нарколаборатории. Фотографии, уверяли в полиции, нашли дома у корреспондента.

Титов тогда опроверг, что снимки сделаны в другом месте, хотя знакомые журналиста отмечали, что на них изображена не квартира Голунова. Позже в главке признали ошибку, началась служебная проверка.

Ивана Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Все обвинения с журналиста в итоге сняли. Его дело получило широкий общественный резонанс.