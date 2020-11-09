Титов поддержал основателей детсадов в споре с поэтом Резником

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана прекратить уголовное дело в отношении основателей частной сети детсадов «Маленькая страна». С ними судится поэт Илья Резник.

«Прошу принять меры к прекращению уголовного преследования в отношении предпринимателей», — сказал омбудсмен в комментарии РИА «Новости».

Омбудсмен рассказал о решении суда по интеллектуальным правам Российской Федерации. Он постановил, что правовая охрана товарного знака «Маленькая страна» прекращена в части оказания услуг по воспитанию, воспитанию в дошкольных учреждениях, воспитанию физическому, образованию и обучению из-за его неиспользования.

Титов добавил, что законодательство РФ определяет порядок разрешения гражданско-правовых споров в судебном порядке, а не с помощью уголовного преследования. Он потребовал привлечь к уголовной ответственности за должностные преступления сотрудников правоохранительных органов.

Основатели сети — Олег и Алина Будивские. На них завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Следствие считает, что супруги с 2012 по 2019 год незаконно использовали товарный знак «Маленькая страна». Он принадлежит АНО «Музыкальный театр Ильи Резника».

Будивские создали сеть частных садов по всей России. Всего речь идет о примерно 60 учреждениях. Об этом «360» рассказывал Олег Будивский. По его словам, поэт не раз обращался в суды с исками на дошкольные учреждения, но все суды проиграл.

«[Резник] написал заявление в СК, что я и моя супруга создали сеть детских садов и незаконно использовали его товарный знак, продавали франшизу и должны ему 70 миллионов рублей», — говорил мужчина в сентябре 2019 года.

Следственный комитет полагает, что ущерб АНО составил более 170 миллионов рублей. Титов высказал мнение, что обвинение в адрес мужа и жены предъявлено необоснованно.