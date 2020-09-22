Тишковец сообщил, что в Москву придет самое теплое за 10 лет бабье лето

Во вторник, 22 сентября в столице России началась астрономическая осень. Вместе с тем в город придет и теплая погода. Так, на текущей неделе воздух прогреется до 21 градуса тепла. До окончания выходных температура воздуха будет держаться на уровне, на семь градусов превышающем климатическую норму.

В ночное время показатели будут опускаться до 12 градусов тепла. Тишковец предупредил автомобилистов, что из-за температурной разницы по утрам на дорогах города возможен туман. Барометры будут показывать 753 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что октябрь порадует жителей столицы и Московской области меньшим количеством осадков, чем обычно, прогнозируют синоптики. А предполагаемая среднемесячная температура будет в пределах средних многолетних значений. Так, ожидаемое количество осадков в столичном регионе 55-65 миллиметров, что несколько меньше среднего.