Тираж газет снизился на 58% за последние пять лет в России

По данным агентства, в 2019 году в России вышло 5,457 миллиарда экземпляров газет. Больше всего в Москве — 2,302 миллиарда от общего количества. Санкт-Петербург оказался на втором месте — 391,6 миллиона экземпляров. За тот же период в Самарской области выпустили 126,9 миллиона печатных изданий.

Меньше всего газет за год напечатали в Чукотском автономном округе (304 тысячи), Ингушетии (433 тысячи) и Ненецком автономном округе (553,7 тысячи).

Чаще всего в России печатают популярные издания. Их тираж за 2019 год составил 1,794 миллиарда. За ними идет общественно-политическая пресса — 1,278 миллиарда. Тройку лидеров замыкают рекламные газеты с тиражом 1,143 миллиарда.