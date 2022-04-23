Бизнесмен Олег Тиньков проведет переговоры о продаже своих российских активов. Об этом РБК сообщили приближенные к бывшему банкиру источники.

По данным издания, Тиньков едет переговоры с потенциальными покупателями о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group. Этой группе компаний принадлежит несколько сервисов «Тинькофф» и другие активы.

«Тиньков действительно сейчас ведет переговоры о продаже своей доли в TCS Group. Он хочет полностью выйти из российских активов», — сказал один из собеседников РБК.

Другой источник отметил, что переговоры начались еще до старта спецоперации РФ на Украине. Западные санкции только ускорили процесс. Эту информацию подтвердил и третий собеседник РБК. Этот источник знаком с одним из потенциальных покупателей TCS Group. Третий собеседник сообщил, что Тиньков намерен избавиться от всех своих российских активов. По его словам, банкир хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».