Тиньков опубликовал фото впервые после того, как раскрыл свой диагноз

В начале марта власти США обвинили основателя банка «Тинькофф» в подаче ложных налоговых сведений. Сейчас ему грозит тюрьма. Тиньков после этого рассказал, что болен лейкемией. Ценные бумаги кредитной организации на фоне этих новостей рухнули в цене.

Позже он сообщил, что уходит из совета директоров Тинькофф банка. Тиньков отметил, что перевел права владения акциями банка от двух частных компаний, которые контролирует лично, в семейный траст. Это позволит близким предпринимателя сохранить активы даже в случае его смерти. Тиньков подчеркнул, что в ближайшее время планирует заняться собственным здоровьем.