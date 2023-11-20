Общество 20 ноября 2023, 14:41 «Тинькофф Журнал»: россияне посещают продуктовые магазины в среднем 16 раз в месяц

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Аналитики «Тинькофф Журнала» провели исследование и выяснили, как часто россияне покупают продукты. В среднем на месяц приходятся 16 посещений соответствующих офлайн-магазинов, сообщила «Газета.ru».

В выходные люди чаще всего обходят несколько торговых точек за раз. С 10:00 до 19:00 доля таких визитов превышает 20%. В будни пик активности покупателей наблюдается по вторникам и пятницам.

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Средняя сумма трат на продукты в месяц составила 8400 рублей на одного клиента.