Общество 16 июля 2023, 17:02 «Тинькофф» введет комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы «Тинькофф» введет комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы сторонних банков РИА «Новости»

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Банк «Тинькофф» начнет брать комиссию за пополнение карт «Мир» через банкоматы сторонних банков. Мера вступит в силу с 31 июля, сообщила на своем сайте финансовая организация.

Речь идет об аппаратах сторонних кредитных организаций, которые не входят в список партнеров банка.

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«При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт „Мир“ будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты», — сообщили в «Тинькофф».

Также банк введет комиссию на переводы индийских рупий в сторонние банки. Это касается тарифа ТПС 3.0.

Ранее основателя банка «Тинькофф» бизнесмена Олега Тинькова потребовали признать иностранным агентом. Заявление на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он указал на резкие высказывания о России и критику действий президента, которые регулярно позволяет себе Тиньков.