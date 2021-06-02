«Тинькофф» предложил новый способ борьбы с мошенниками

Тинькофф Банк предложил создать систему анализа входящих звонков. Эта мера поможет найти телефонных операторов, которые обслуживают мошеннические вызовы.

Предложение о создании Системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) уже направили для обсуждения в Ассоциацию банков России. Об этом РБК сообщил представитель кредитной организации.

«Роскомнадзор заинтересован в выработке наиболее эффективного решения для борьбы с мошенническими звонками с подменных номеров и готов принять участие в обсуждении инициативы Ассоциации банков России, в случае поступления соответствующего обращения», — сообщил представитель ведомства.

Система будет работать следующим образом: клиент сообщил банку о мошенническом звонке, далее банк передает информацию в СУАТМ. Потом система узнает у оператора жертвы, кто инициировал звонок. Затем идет обращение к этому оператору с вопросом, инициировал ли он этот звонок сам или принял его от другого оператора.

Если оператор связи отвечает, что сам инициировал звонок, то значит, что он не контролирует использование номерной емкости. Не исключено, что он обслуживает мошенников.

«Наша инициатива, в отличие от других, направлена не на ужесточение наказания [операторов] или блокировку входящих звонков, а на проведение расследований для выявления операторов, которые позволяют совершать мошенникам звонки с подменными номерами», — подчеркнули в Тинькофф Банке.