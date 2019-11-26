«Тинькофф» ответил фразой об отрезанных пальцах на жалобу клиентки

Клиентка банка «Тинькофф» Анна Васильева пожаловалась на технические неполадки, связанные с авторизацией по отпечатку пальца. В службе поддержке предложили весьма кровожадный способ решения проблемы — отрезать женщине пальцы.

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Васильева выложила на своей странице в Facebook скриншот переписки с неким Олегом из службы поддержки. Она выразила надежду, что обнародование этой выходки поможет ей получить извинения и решит проблему.

Банк ответил Васильевой в комментариях к посту. Перед девушкой извинились и объяснили, что с ней разговаривал бот, который «учится на открытых данных».

«Тинькофф» — это кредитная организация, которая полностью работает онлайн. У банка нет отделений, поэтому все вопросы с клиентами решаются либо во время телефонного разговора, либо во время переписки в интернете.