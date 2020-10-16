«Тинькофф» и «Яндекс» нарвались на проверку Банка России из-за сорвавшейся сделки

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — приводит агентство слова Ляха.

Директор департамента уточнил, что о результатах проверки Центробанк сообщит после окончания расследования, чтобы не влиять на котировки ценных бумаг компаний, которым не удалось договориться.

16 октября стало известно, что сделка «Яндекса» и Тинькофф банка не состоится. В СМИ попало письмо Олега Тинькова, который написал его своим сотрудникам в связи с последними событиями. Предприниматель заявил, что изначально роль шла о слиянии и создании самой большой частной компании России. На самом деле «Яндекс» хотел просто купить банк. Тинькова такой вариант не устроил. В письме он заявил, что «Тинькофф» самостоятельно дорастет до нужного числа клиентов и заработает миллиард долларов прибыли.