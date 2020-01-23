Tinder добавит аварийную кнопку для защиты от насильников

Свидания в Tinder станут безопаснее. В приложение добавят кнопку аварийного вызова. Как только что-то пойдет не так, на свидание ворвется полиция. Пока технологию обкатают в США, а потом она, может, доберется и до России.

Работать новая функция будет следующим образом: после нажатия владельцу предложат ввести код. Если он этого не сделает, то ему отправят сообщение. Если ответа не будет, то сотрудник компании позвонит на смартфон. Если и в этом случае реакции не последует, то на место отправится полицейский наряд, написал The Wall Street Journal.

Один из топ-менеджеров Тindеr Мэнди Гинсберг объяснил, что заниматься таким бизнесом — «это как быть мамой».

«Я много думаю о безопасности, особенно на наших платформах, и о том, что мы можем сделать, чтобы ограничить возможность плохого поведения наших пользователей. Мы предупреждаем своих клиентов об опасности, но если мы можем предоставить им инструмент для защиты, то мы это делаем», — отметил он.

Все пользователи, которые включат тревожную кнопку, автоматический получат специальный значок в своем профиле. По словам Мэнди Гинсберга это станет меткой, которая должна отпугнуть преступников.

Компания Match Group, владеющая Tinder, ранее купила долю в приложении Noonlight. Эта программа, которая отслеживает местонахождение пользователей и сообщает в экстренные службы в случае проблем. Для этого используют несколько методов.

К примеру, после запуска приложения нужно постоянно держать палец на экране. Если владелец смартфона по какой-то причине прекратит это делать, то начнется обратный отсчет для вызова полиции. Подавляющее большинство, кто его используют — это женщины.

Начиная с января Tinder внедрит эту функцию в свое приложение. Пока ей смогут пользоваться только жители США.