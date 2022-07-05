Вице-мэр Ефимов: выручка предприятий ТиНАО в 2021 году выросла до 90 млрд рублей

Расположенные в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы промышленные предприятия в прошлом году увеличили объем своей выручки до 89,9 миллиарда рублей. Общий прирост за последние пять лет составил 21%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что ТиНАО стал самым быстроразвивающимся из промышленных округов российской столицы благодаря почти 200 компаниям, которые наладили там свое производство.

«Сейчас в ТиНАО работает более 190 крупных, средних и малых предприятий, которые активно увеличивают объем выпускаемой продукции, внедряют современные технологии и совершенствуют свои производственные линии. За последние пять лет этим компаниям удалось нарастить выручку на 21% — до 89,8 миллиарда рублей», — заявил Ефимов.

Среди крупных компаний в ТиНАО самый большой в России разработчик лифтового оборудования, производитель фармацевтики, изготовитель нетканых материалов и другие предприятия.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что промышленный потенциал округа привлекает в него новых инвесторов, готовых открыть там свое производство.

«Сегодня там реализуются пять масштабных инвестиционных проектов: по строительству распределительного центра электронной коммерции, предприятия по производству окон из алюминия и ПВХ, комплекса по изготовлению строительных материалов из дерева и других промышленных объектов», — перечислил он.

Овчинский добавил, что общий объем вложений в строительство и развитие новых производств составил 26,9 миллиарда рублей. После запуска там появится почти восемь тысяч новых рабочих мест.

Власти Москвы предоставляют инвесторам для реализации масштабных проектов земельные участки без проведения торгов. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться льготой и взять землю в аренду по ставке один рубль. Такую меру поддержки бизнеса утвердили весной этого года.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки от компаний на льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных программ и проектов нежилого строительства. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в марте фонд получил 20 миллиардов рублей на эти цели.

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