Тина Канделаки пристыдила грузин за реакцию на приезд Познера

Телеведущая Тина Канделаки пристыдила жителей Тбилиси, устроивших беспорядки у отеля, в котором остановился журналист Владимир Познер. Она отметила, что грузины всегда отличались гостеприимством, но «мы дожили до позорного отношения к человеку».

Отмечая гостеприимство грузин, Канделаки в своем Telegram-канале отметила, что это было частью их воспитания и мироощущения.

«И вот я вижу, что мы дожили до позорного отношения к человеку, всем сердцем любящего Грузию», — написала телеведущая.

Канделаки вспомнила, как недавно Познер сидел за одним столом с ней, Мирандой Мирианашвили и Василием Церетели. Журналист, по ее словам, был рад слышать живую грузинскую речь. Телеведущая добавила, что о Грузии Познер «знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить свое неуважение под окнами его гостиницы».

Канделаки выразила сожаление, что не нашлось тех, кто бы остановил участников беспорядков.

«Одернули и выдворили бы их в прямом и переносном смысле. Туда, где люди не чтут свои корни и презирают свое прошлое, разменяв его на сиюминутные политические амбиции», — заключила Канделаки.

Владимир Познер посещал Тбилиси, где планировал отметить свой 87-й день рождения. Журналист остановился в одной из гостиниц, у которой собрались недовольные его приездом грузины. Участники протеста закидали здание яйцами и требовали, чтобы журналист уехал из страны. В итоге Познеру пришлось вернуться в Москву. Причина недовольства людей — позиция журналиста по Абхазии.

Тбилисская полиция оштрафовала Познера за нарушение ограничительных мер. Также штраф получил и отель, разрешивший провести на своей территории массовое мероприятие. Сам же Познер заявил, что устроившие шабаш люди не заслуживают внимания.