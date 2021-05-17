Тимур Бекмамбетов рассказал, почему для своего фильма «Девятаев» выбрал песню в исполнении Тилля Линдеманна.

Режиссер Тимур Бекмамбетов порассуждал о национализме в наши дни. Он объяснил, почему для своего фильма «Девятаев» о подвиге советского летчика-истребителя выбрал песню «Любимый город» в исполнении немецкого музыканта Тилля Линдеманна, написал Piter.TV.

Как считает Бекмамбетов, вызывающее поведение Линдеманна — только образ. Он отметил, что Тилль вырос в Германской Демократической Республике, а песню «Любимый город» любила его мать.

«У него (Линдеманна — прим. ред.) отец был писателем, он мне рассказал, и много путешествовал по Советскому Союзу в поисках музы. У него мама любила эту песню», — подчеркнул режиссер.

Он призвал не делить мир по национальному признаку. Бекмамбетов заметил, что первыми, с кем расправился Адольф Гитлер, были немцы. Режиссер рассказал, что у него был друг из Германии, с которым он жил в общежитии в Москве. Тимур не отождествляет немцев с фашизмом.

Лента «Девятаев» появилась на экранах 29 апреля. Сюжет картины рассказывает о летчике-истребителе, Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве. В 1944 году мужчина оказался в немецком плену. Он мог вернуться в небо, воюя на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Девятаев выбрал бежать.