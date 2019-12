ТIME составил рейтинг лучших игр десятилетия

В рейтинг попала игра League of Legends, которая вышла в 2009 году. Издание отметило, что игра стала золотым стандартом для киберспорта. Турниры League of Legends заполняют стадионы по всему миру и привлекают больше зрителей, чем Суперкубок.

Также в списке значится Dark Souls. Игру 2011 года включили в топ-10 за сложность и подход к раскрытию сюжета. По словам журналистов, многие пытались скопировать геймплей игры, но блестящую идею повторить так никто и не смог.

Издание выделило и Disco Elysium этого года. Ролевая игра отличилась множеством вариантов прохождения и различными событиями. Создатели игры уже поблагодарили журнал в Twitter.

«Спасибо, TIME. Disco Elysium — идеальный знак препинания в десятилетии отличных игр», — написал один из авторов.

В перечне также можно найти такие игры, как Minecraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, Grand Theft Auto V, Pokémon Go, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Fortnite.