Вместе с инфекционистом в категорию «Лидеры» попал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он часто выступал с заявлениями о коронавирусе. Также в эту категорию занесли Дональда Трампа, Джозефа Байдена, Ангелу Меркель и других выдающихся личностей.

Категорию «Художники» возглавил рэпер Weeknd, категорию «пионеры» — рэп-исполнительница и автор песен Меган Джовон Рут Пит. В «Титанах» лидирует актриса Габриэль Юнион, а в «Иконах» — медсестра из Нью-Йорка Эмми О’Салливан.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России за первое полугодие 2020 года. В этот раз в списке лидирует президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние составляет 1,3 миллиарда долларов. После нее идет генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и на третьем месте — дочь одного из главных акционеров компании «Лукойл» Екатерина Федун.