Time назвал Грету Тунберг человеком года

Журнал Time назвал экоактивистку Грету Тунберг «Человеком года — 2019». Шведскую школьницу поместили на обложку нового номера издания. Об этом журнал сообщил на своей странице в Twitter.

Авторы материала о Грете Тунберг на сайте журнала напомнили, что свою борьбу за экологию шведская школьница начала еще в августе 2018 года. Каждую пятницу она устраивала одиночный пикет у парламента страны с плакатом: «Школьная забастовка за климат».

Ее пример оказался вдохновляющим. 20 сентября 2019 года по всему миру четыре миллиона человек вышли на глобальную климатическую забастовку.

«Она не первая, кто бьет тревогу по поводу климатического кризиса. Она не специалист, чтобы исправить эту ситуацию. Она не ученый или политик. У нее нет доступа к традиционным рычагам влияния: она не миллиардер или принцесса, поп-звезда или просто взрослый человек. Она обычная девочка-подросток, которая, набравшись смелости сказать правду властям, стала иконой поколения», — говорится в материале Times.

Простая школьница, страдающая синдромом Аспергера, стала путешествовать по различным мировым мероприятиям, включая Всемирный экономический форум в Давосе, где она потребовала, чтобы представители мирового бизнеса почувствовали ее страх за экологию, который она переживает каждый день.

В сентябре Грета Тунберг выступила на заседании Генеральной ассамблеи ООН, где обвинила представителей государств в том, что они «украли» ее мечты и детство. Появление Греты Тунберг стало культурным феноменом этого года. Ее обсуждают все, и равнодушных к ее личности не остается.