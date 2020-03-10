Тимати показался совсем без татуировок. Гример объяснил, как такое возможно

Певец Тимати, у которого татуировками забиты обе руки, выложил видео, на котором позирует без них. Стилист и гример Карина Федорова рассказала «360», как такое возможно.

Рэпер опубликовал видео без тату в своем Instagram. В коротком ролике Тимати находится перед зеркалом, демонстрируя шею и руки, не покрытые рисунками.

Один из пользователей предположил, что на музыканте надето «хорошее облегающее белье» в цвет его кожи. Рукава, по словам подписчика, выдают красные полоски на руках. Однако с ними рэпера можно увидеть и на других снимках, где заметны его татуировки.

Карина Федорова считает, что тату можно было замаскировать специальными тональными средствами. По словам гримера, это достаточно популярная тема.

Отвечая на вопрос о том, почему тональный крем не оставил следов на одежде рэпера, стилист отметила, что такие средства являются очень стойкими и не мажутся, даже если человек вспотеет.

Если он в баню пойдет, конечно, они начнут смываться, а так они очень стойкие. Карина Федорова гример.

Сама гример в основном замазывает татуировки актерам и моделям перед их съемками. Это частая практика, потому что тату есть у многих, добавила собеседница «360».

Говоря о возможности скрыть рисунок при помощи латексного костюма, Федорова заявила, что «теоретически это возможно, но проще всего это сделать гримом». Этот способ давно проверен и будет дешевле латекса.