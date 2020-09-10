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    10 сентября 2020, 18:04

    Тима Белорусских записал концерт в образах от Coca-Cola и «Пятерочки»

    Анастасия Аброськина

    Певец Тима Белорусских исполнил свои лучшие треки на концерте, подготовленном вместе с брендами Coca-Cola и «Пятерочка». На нем зрители увидели стильные бомберы и толстовки. Исполнитель представил яркие вещи и аксессуары, созданные для акции «Добавь вкуса с коллекцией Coca-Cola».
    Тима Белорусских записал концерт в образах от Coca-Cola и «Пятерочки» | Изображение 1

    Увидеть яркий концерт Тимы Белорусских уже можно на канале «Пятерочки» в YouTube. Совместно с другими участниками певец продемонстрировал стильную одежду, разработанную для акции, проходящей во всех магазинах торговой сети с начала августа.

    Коллекция разделена на три капсулы. Вещи не повторяются, а их количество ограничено. Первый и второй дропы уже состоялись 12 августа и 1 сентября. Еще один намечен на 19 сентября.

    Тима Белорусских записал концерт в образах от Coca-Cola и «Пятерочки» | Изображение 2

    Среди зрителей, которые оставят комментарии под трансляцией, случайным образом выберут пять счастливчиков. Они получат наборы стильных вещей из коллекции — толстовку, футболку, сумку-шоппер и эксклюзивную «Выручай-карту» от «Пятерочки», а также автограф Тимы.

    Мы с ребятами из Coca-Cola и „Пятерочки“ подготовили для вас кайфовый концерт, где я исполнил ваши и мои любимые треки! А еще на сцене выступил один секретный гость, не буду спойлерить. Вас ждет еще много сюрпризов!

    Тима Белорусских.
    Тима Белорусских записал концерт в образах от Coca-Cola и «Пятерочки» | Изображение 3

    Обладателем вещей из коллекции может стать каждый. Для этого достаточно купить напитки от Coca-Cola, Sprite и Fanta в магазине «Пятерочка» в России и зарегистрировать чек на сайте.

    За это начислят баллы, которые можно будет обменять на одежду и аксессуары. Количество вещей в каждом дропе ограничено, не упусти свой шанс!

    Новости SMI.FM