Тима Белорусских записал концерт в образах от Coca-Cola и «Пятерочки»
Увидеть яркий концерт Тимы Белорусских уже можно на канале «Пятерочки» в YouTube. Совместно с другими участниками певец продемонстрировал стильную одежду, разработанную для акции, проходящей во всех магазинах торговой сети с начала августа.
Коллекция разделена на три капсулы. Вещи не повторяются, а их количество ограничено. Первый и второй дропы уже состоялись 12 августа и 1 сентября. Еще один намечен на 19 сентября.
Среди зрителей, которые оставят комментарии под трансляцией, случайным образом выберут пять счастливчиков. Они получат наборы стильных вещей из коллекции — толстовку, футболку, сумку-шоппер и эксклюзивную «Выручай-карту» от «Пятерочки», а также автограф Тимы.
Мы с ребятами из Coca-Cola и „Пятерочки“ подготовили для вас кайфовый концерт, где я исполнил ваши и мои любимые треки! А еще на сцене выступил один секретный гость, не буду спойлерить. Вас ждет еще много сюрпризов!Тима Белорусских.
Обладателем вещей из коллекции может стать каждый. Для этого достаточно купить напитки от Coca-Cola, Sprite и Fanta в магазине «Пятерочка» в России и зарегистрировать чек на сайте.
За это начислят баллы, которые можно будет обменять на одежду и аксессуары. Количество вещей в каждом дропе ограничено, не упусти свой шанс!