Тима Белорусских записал концерт в образах от Coca-Cola и «Пятерочки»

Увидеть яркий концерт Тимы Белорусских уже можно на канале «Пятерочки» в YouTube. Совместно с другими участниками певец продемонстрировал стильную одежду, разработанную для акции, проходящей во всех магазинах торговой сети с начала августа.

Коллекция разделена на три капсулы. Вещи не повторяются, а их количество ограничено. Первый и второй дропы уже состоялись 12 августа и 1 сентября. Еще один намечен на 19 сентября.

Среди зрителей, которые оставят комментарии под трансляцией, случайным образом выберут пять счастливчиков. Они получат наборы стильных вещей из коллекции — толстовку, футболку, сумку-шоппер и эксклюзивную «Выручай-карту» от «Пятерочки», а также автограф Тимы.

Мы с ребятами из Coca-Cola и „Пятерочки“ подготовили для вас кайфовый концерт, где я исполнил ваши и мои любимые треки! А еще на сцене выступил один секретный гость, не буду спойлерить. Вас ждет еще много сюрпризов! Тима Белорусских.

Обладателем вещей из коллекции может стать каждый. Для этого достаточно купить напитки от Coca-Cola, Sprite и Fanta в магазине «Пятерочка» в России и зарегистрировать чек на сайте.

За это начислят баллы, которые можно будет обменять на одежду и аксессуары. Количество вещей в каждом дропе ограничено, не упусти свой шанс!