Тиктокеры запустили новый тренд. Они включают музыку из заставки Pornhub при родственниках и смотрят на их реакцию.

Первым был тиктокер Халиль Абдулла, который громко включил микс темы Pornhub и трека Чайлдиша Гамбино, после чего его родственник забежал в комнату.

После также начали делать и другие тиктокеры. Их родственники реагировали по-разному: кто-то сразу узнавал мелодию, а кто не понимал, что происходит и почему их снимают. Тиктокеры уточнили, что не все родственники, которые отреагировали на музыку, обязательно сидят на этом сайте, они просто могли инстинктивно поднял голову из-за громких звуков.

Этот тренд стал одним из главных в феврале.

Ранее полицейские в Волгограде установили и задержали студента, станцевавшего на Мамаевом кургане и выложившего ролик в TikTok. Студент снял с себя даже обувь и танцевал в одних джинсах, забравшись на склон, где захоронены около 1,5 тысячи защитников Сталинграда. Свои действия молодой человек объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свою страницу в соцсети. Процессуальное решение будет принято после завершения проверки.