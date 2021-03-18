Тиктокеры встали на защиту учительницы, оставшейся без работы из-за TikTok

Увольнение петербургской учительницы Дарины Счастной вызвало резонанс в Сети. Некоторым родителям не понравилось, что педагог ведет TikTok, и они нажаловались на нее. Теперь на защиту преподавательницы встали другие тиктокеры.

Счастную поддержал учитель-блогер Андрей Федотов. Он заявил, что сложившаяся ситуация требует огласки. Тем более что он сам также активно ведет блог.

«Получить право на ведение этого блога мне тоже удалось очень, очень сложно», — отметил он в эфире МБН.

Изначально он считал, что девушка выкладывает у себя на странице что-то «максимально аморальное».

«Зайдя в блог, я просто влюбился в него на 100%. Дарья рассказывает про будни преподавателя», — заметил Федотов.

Ничего предосудительного в деятельности Счастной не увидел и известный тиктокер Дмитрий Нестеров.

«Я, Дмитрий Нестеров, хочу поддержать учительницу Дарью Грачеву, которую из-за ее TikTok уволили из школы. Я изучил профиль учительницы и не нашел там ничего предосудительного», — заявил он.

Нестеров выразил мнение, что благодаря этой платформе девушка нашла общий язык со своими учениками.

Дарина Счастная сообщила об увольнении из школы в середине марта. По ее словам, руководство учебного заведения увидело в ее видео для TikTok «обесценивание статуса учителя» и «нарушение морального кодекса». По данным издания Readovka, возмущение вызвало видео, где девушка вместе с мужем выступила в банных халатах. Счастная проработала в этой школе два года.