Тиктокершу из Омска оштрафуют за ношение полицейской формы

Девушка из Омска несколько месяцев развлекала пользователей TikTok танцами в полицейской форме под популярную музыку. Одна из подписчиц сочла ее выступление неуместными обратилась в полицию.

«Поступило обращение гражданина: одна из пользователей социальной сети размещает в своем аккаунте видеоролики с использованием форменного обмундирования сотрудников полиции. Полицейские изучили профиль и зафиксировали факт правонарушения», — сообщили kp.ru в пресс-службе омской полиции.

По данным ведомства, 24-летняя студентка одного из вузов Омска надевала форму сотрудника патрульно-постовой службы и записывала ролики. Она уверяла, что форма принадлежит ее молодому человеку. Якобы он работает органов внутренних дел.

После задержания девушка признала свою вину. Она рассказала полиции, что хотела собрать максимальное количество просмотров, а историю про парня придумала. На девушку составили протокол за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных или контролирующих органов. Мировой суд в ближайшее время назначит ей размер штрафа.