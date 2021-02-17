«Теперь боюсь идти домой»: тиктокерша пожаловалась на нападение в отделении почты в Петербурге

Сотрудница почты избила популярную тиктокершу с ником Maria Tomo в одном из отделений в Санкт-Петербурге. Так утверждает пострадавшая. Девушка рассказала о случившимся своим подписчикам. Она призналась, что теперь боится идти домой.

«На меня напала сотрудница [„Почты России"]. Не могу нормально говорить. Теперь я боюсь идти домой. Я вообще еле вырвалась, на самом деле. Хорошо, что я была не одна, потому что иначе я не знаю, что было бы. Мне очень страшно», — поделилась тиктокерша в видео.

Адвокат девушки Владимир Гончаров рассказал «360», что после избиения они обратились в полицию.

«Сейчас она проходит экспертизу. Еще результатов нет», — добавил собеседник.

По словам юриста, тиктокерше досталось потому, что ее посчитали на почте за ребенка. По его словам, одна из сотрудниц заявила, что ее надо воспитывать ремнем, и «показала как это надо делать»