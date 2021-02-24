Тиктокера задержали после полуголых танцев на Мамаевом кургане

Полицейские в Волгограде установили и задержали студента, станцевавшего на Мамаевом кургане и выложившего ролик в TikTok. Об этом сообщил главк МВД РФ по Волгоградской области.

Правоохранители установили, что ролик с танцами у подножия Мамаева кургана снял 20-летний студент Волгоградского института управления, который является филиалом РАНХиГС. Свои действия молодой человек объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свою страницу в соцсети. Процессуальное решение будет принято после завершения проверки.

Видео с танцами полуголого блогера на братской могиле Мамаева кургана ранее разошлось по соцсетям. Студент снял с себя даже обувь и танцевал в одних джинсах, забравшись на склон, где захоронены около 1,5 тысячи защитников Сталинграда.

Местным журналистам удалось выйти на молодого человека, ставшего героем видео, который заявил им, что ролик якобы снимал не он, а задний фон наложили некие недоброжелатели. Вскоре доступ к записи на его странице в TikTok был ограничен, посмотреть ролик могли только подписчики.