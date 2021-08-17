Тиктокер рассказал, как соседские коты помогли ему собрать больше 40 тысяч подписчиков

Виктор Кабанов начал снимать контент для TikTok еще в 2019 году. Он делал обзоры на книги, юмористические скетчи и вайны, а также разоблачал глупые лайфхаки. Однако в 2021 году направленность канала несколько поменялась, когда в гости к тиктокеру начали приходить соседские коты. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

Сначала к молодому человеку пожаловал кот по имени Баклажан. Животное стучало по стеклу лапкой и мяукало, пока его не впускали. Вскоре в гости к тиктокеру начала заходить и бело-рыжая кошка Киса. Молодой человек сначала кормил усатых гостей мясом и молоком, но когда узнал, что котам такая пища вредит, начал покупать специальный корм.

Хозяева обоих котов знают, что их питомцы стали звездами TikTok. Владелицы Кисы ничего против видео не имеют, а вот хозяйка Баклажана не особо рада тому, что ее питомец ходит по гостям, рассказал тиктокер.

По словам Кабанова, примерно четыре пятых подписчиков начали смотреть канал после того, как в нем появились четвероногие гости. Сейчас у него более 40,5 тысячи подписчиков.