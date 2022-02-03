Тиктокер из Волгограда получил 10 суток ареста за избиение мамы и бабушки на стриме

Красноармейский районный суд Волгограда приговорил тиктокера Павла Прокудина к 10 суткам административного ареста за совершение побоев. Об этом «360» сообщили в региональном ГУ МВД.

После публикации в соцсетях ролика, на котором молодой человек во время прямого эфира избил мать и бабушку, полицейские провели проверку. Они опросили женщин и приняли заявление от матери блогера, рассказали в ведомстве.

Сегодня мужчину задержал участковый по месту жительства. Тиктокера доставили отдел полиции. На него составили административный материал по статье 6.1.1 КоАП за совершение побоев. Бабушка тиктокера не стала подавать заявление на внука. Мать мужчины от прохождения судмедэкспертизы и дачи дальнейших показаний отказалась.

В полиции обратили внимание, что в марте прошлого года Прокудин в прямом эфире тоже избил свою бабушку, тогда она отказалась подавать заявление.