Тиктокер-битбоксер в церковной одежде призвал покаяться. Теперь его ищет РПЦ

В РПЦ ознакомились с роликом из TikTok, на котором молодой человек в церковной одежде исполняет битбокс и предлагает покаяться. Его принадлежность к церкви пока под сомнением.

«Покайся, покайся, не стесняйся», — приговаривает молодой человек, дополняя фразами свой битбокс.

Зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил радиостанции «Говорит Москва», что посмотрел ролик, но пока не знает, кто этот «священник».

«Для начала надо установить его личность», — сообщил Кипшидзе.

Ранее в TikTok появилась страница православного движения «Братство Андрея Первозванного». В этом аккаунте молодежь уже показала под современную музыку, как правильно нужно креститься. Этот ролик собрал более 1,4 миллиона просмотров. В Хабаровской епархии РПЦ объяснили, что у многих священников есть аккаунты в соцсетях, и ребята делают это с одобрения своего руководителя. Пресс-секретарь епархии Юлия Шутова отметила, что в создании такого TikTok-аккаунта нет ничего греховного или ужасного.