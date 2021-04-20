TikTok запустит реалити-шоу «Месяц моды 2.0»

Популярная соцсеть TikTok предоставила модной индустрии уникальную возможность креативно взаимодействовать с широкой аудиторией. Совместно с Mercedes-Benz Fashion Week Russia TikTok запускает шоу «Месяц моды 2.0».

Во вторник, 20 апреля, в TikTok стартует реалити-шоу Недели моды. В течение пяти дней на платформе в режиме Live будут транслироваться показы лучших дизайнеров.

Все желающие смогут больше узнать о работе дизайнеров и об этичной моде в серии эфиров «Путь дизайнера». Каждый будет посвящен отдельной теме: начало пути дизайнера, процесс, как построить модный бизнес с нуля, как устроить модный показ, как дизайнеру продвигать себя. Режиссером трансляции реалити-шоу MBFW Russia стала Лана Нисневич (@nisnevich).

Специально для тех, кто хочет узнать про модные тренды и вдохновиться на создание образов, TikTok запускает «Музыкальный гид по стилю». Платформа выпустит специальный музыкальный плейлист с треками, вдохновляющими на стильную импровизацию, а известные модные инфлюенсеры @sadafvolodko, @alexinstyle, @astemir.me, @mr.andlee, @angelinapsh, @potipako, @nikita.zakh и другие покажут подборку для самых разных событий. Любой желающий может присоединиться к блогерам и поделиться своими образами, сняв видео с хештегом #гидпостилю.

TikTok поддерживает MBFW Russia уже второй год. В прошлом году на платформе нон-стоп транслировались показы дизайнеров и их интервью.