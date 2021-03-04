TikTok запустит кампанию в поддержку женщин к 8 Марта

Накануне Международного женского дня в TikTok стартует международная кампания #мырядом. Ее цель — показать, как женщины могут достичь успеха в самых разных областях. Также платформа дает им возможность рассказать свои истории и вдохновить других женщин на новые достижения.

Платформа проведет прямой эфир, в котором примут участие кураторы проекта: фигуристка Евгения Медведева, певица Монеточка и предприниматель Александра Жаркова. Они поделятся своими историями успеха.

Женщинам важно поддерживать друг друга, и здорово, что такая популярная платформа запускает инициативу #мырядом, которая поможет объединить женское сообщество и дать им возможность высказаться, поделиться своими историями и поддержать друг друга. Я очень рада присоединиться к кампании TikTok в качестве куратора, рассказать о своем опыте в спорте и не только и, надеюсь, вдохновить девушек на новые достижения Евгения Медведева.

Каждая пользовательница TikTok может выложить видео с хештегом #мырядом и рассказать о своих успехах. Именно такие истории вдохновят и дадут импульс тем, кто только начинает делать шаги к своей мечте. Монеточка, Александра Жаркова и Евгения Медведева посмотрят видеоролики, выберут самые интересные и запишут с авторами видеодуэты в TikTok. Самых ярких участниц челленджа платформа пригласит в программу развития талантов.

В понедельник, 8 марта, в 16:00 по московскому времени, в прямом эфире TikTok Live начнется специальный праздничный концерт молодой певицы из Казахстана Dequine. Пользователи смогут не только увидеть ее выступление, но и узнать подробности инициативы #мырядом, чтобы вдохновиться на новые достижения.