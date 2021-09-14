TikTok запустил неделю ментального здоровья

Платформа TikTok вместе с экспертами Минздрава РФ, Депздрава Москвы, программы Травли NET и благотворительного фонда «Твоя территория» запустила кампанию по информированию о существующих методах сохранения психологического благополучия. В ее рамках также расскажут о возможности получения квалифицированной помощи для решения трудностей в данной сфере.

Речь пойдет о заботе о собственном психологическом комфорте в любых жизненных ситуациях, помощи себе и близким при признаках депрессии, а также способах поддержки при расстройствах пищевого поведения и буллинга.

К кампании присоединятся Юлианна Караулова, Карина Истомина и популярные авторы контента в TikTok — Чана, Кика Ким и Сергей Романцев.

В TikTok заботятся о комфорте каждого члена сообщества и всегда ищут новые способы обеспечить их благополучие и предоставить полезные информационные ресурсы. В рамках недели ментального здоровья на платформе пройдет серия познавательных прямых эфиров, посвященных заботе о своем психологическом благополучии.

Трансляции с экспертами Минздрава России, Депздрава Москвы, Травли NET и фонда «Твоя территория», звездами и инфлюенсерами можно будет посмотреть в аккаунте «Безопасный TikTok».

Ближайший эфир начнется 15 сентября в 16:00 и будет посвящен кибербуллингу. Тремя часами позже эксперты поговорят о способах борьбы со стрессом и выгоранием. А на следующий день в 12:00 — о самых актуальных вопросах, касающихся психического здоровья. Тему расстройств пищевого поведения поднимут 17 сентября в 16:00.