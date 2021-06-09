TikTok запустил кампанию против травли в Сети

Видеоплатформа TikTok вместе с программой «Травли NET» запустила акцию #Твори Добро, которая направлена против травли в интернете и на поддержание дружеского отношения пользователей друг к другу. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В рамках первого этапа кампании в TikTok будет запущена серия анимационных роликов, посвященная важности этичного поведения в интернете. Также совместно с экспертами программы „Травли NET“ TikTok проведет серию прямых эфиров, посвященных предупреждению и противодействию агрессивному поведению в Сети», — говорится в сообщении.

Так как для TikTok важно быть безопасным местом, где все могут чувствовать себя свободно, платформа регулярно работает над формированием среды, где нет агрессии. В этом году программисты обновили настройки безопасности для несовершеннолетних, добавили возможность одновременного удаления до сотни комментариев под видео и запустили функционал для осознанного комментирования.

Эксперты программы «Травли NET» проведут прямые эфиры вместе с популярными блогерами и расскажут о том, как выявить травлю и как реагировать на негативные комментарии и посты.