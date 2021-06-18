TikTok заблокировал ролик депутата Ильтякова про Бога и ЛГБТ

В TikTok заблокировали ролик депутата Госдумы Александра Ильтякова, в котором он высказался на тему непричастности Бога к сотворению представителей сексуальных меньшинств. Об этом сообщил Telegram-канал LifeShot.

На видео Ильтяков держит в руках Библию и зачитывает отрывок из нее. А после этого депутат добавляет ремарку от себя.

«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину. Сотворил их. Но не создал Господь Бог педерастов и лесбиянок», — сказал парламентарий.

Ильтяков ранее в понедельник облетел на самолете Курганскую область. Во время полета он заявил, что региону срочно нужен дождь, потому что сильная засуха грозит уничтожить весь урожай. В беседе с «360» депутат рассказал, что ситуация с засухой в Курганской области действительно очень критичная, а дождя не было с начала мая. Между тем в Курганской области на этой неделе только усилилась жара, сообщало Ura.ru.

Ранее аккаунт «360» в соцсети ТikТоk стал лидером среди СМИ по количеству подписчиков.