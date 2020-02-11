TikTok запустил челлендж, чтобы научить безопасности в интернете

TikTok вместе с РОЦИТ запустил кампанию для повышения осведомленности о правилах интернет-безопасности среди российских пользователей. Главная задача акции — обучить основам безопасности в Сети.

Для этого TikTok и Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий»(РОЦИТ) создали специальный аккаунт «Безопасный TikTok» @rusafety. Там популярные блогеры TikTok с помощью коротких видео рассказывают о том, как настроить приложение, чтобы правильно им пользоваться. Блогеры отвечают на вопросы о том, как установить настройки конфиденциальности, сообщить о несоответствующем контенте или поведении пользователя. РОЦИТ объясняет, как уберечься от мошенников и обезопасить себя от других.

В рамках проекта TikТоk запустил специальный хештег-челлендж #безопасностьвсети. Платформа призвала пользователей показать, как они борются с разными онлайн-угрозами. Видео челленджа уже набрали более 600 тысяч просмотров. Но и это еще не все. TikTok запустил среди пользователей онлайн-тестирование, которое можно будет пройти в течение недели. Цель теста — определить уровень знаний пользователей по нескольким темам, касающихся безопасности.

Платформа также поддерживает всероссийскую образовательную акцию «Цифровой диктант», которую в этом году второй раз организует РОЦИТ. Пользователям, прошедшим тестирование в TikTok, предложат проверить свои знания в области цифровой грамотности на сайте цифровойдиктант.рф.

В приложении мы даем своим пользователям советы в развлекательном и вовлекающем формате коротких видеороликов, которые, надеемся, окажутся полезными нашим пользователям. Партнерство с РОЦИТ дает нам еще больше возможностей для образовательных инициатив Надежда Лапина операционный менеджер TikTok.

Всемирный деть безопасности интернета празднуют 11 февраля. В связи с этим аналитики рассказали, что каждый четвертый интернет-пользователь становится жертвой мошенников. Часто это случается из-за невнимательности людей.