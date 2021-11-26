TikTok спас жизнь одному из работников шахты «Листвяжная» в Кузбассе

Один из работников шахты «Листвяжная» в Кузбассе перед взрывом должен был спуститься вместе со своими коллегами под землю, но замешкался в здании конвейерного ствола — он сидел в TikTok. Соцсеть спасла ему жизнь.

«От смерти меня уберегло несколько минут. Я просто засиделся в TikTok. Потом я услышал взрыв, взорвался метан», — рассказал горняк сайту «Сиб.фм».

Собеседник признался, что тогда ему было очень страшно, однако он ничего не мог поделать, а просто наблюдал за происходящим и возвращался к мыслям о своем спасении.

Метан взорвался на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области утром 25 ноября. После этого в забое загорелась угольная пыль и началось задымление. На момент ЧП под землей находились 285 горняков. По последним данным, жертвами происшествия стали 52 человека. Различные травмы получили 52 шахтера и пятеро горноспасателей.

Сотрудники МЧС пока подняли на поверхность тела только трех погибших. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур. Правоохранители завели уголовное дело.