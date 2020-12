TikTok составил топ-10 треков популярных среди российских блогеров

В список самых популярных музыкальных композиций вошли: Rakhim с треком Fendi,

Бьянка и Артур Бабич «Были танцы», Gafur и Jony стреком Lollipop, Cardi B с композицией WAP, группа Blackpink с песней How you like that, Джаро и Ханза «Ты мой кайф», the Limba и Andro с песней X. O, the Limba «Смузи», Karna. val «Психушка», Dava и Серега с хитом «Черный бумер».

Самыми популярными музыкантами этого года, которые создали в TikTok собственные аккаунты стали: Rakhim, Джаро и Ханза, Rauf и Faik, Little Big, Егор Крид, Karna. val, Blackpink, Cardi B, the Limba, Megan Thee Stallion.

Рейтинг самых вирусных роликов, которые получили самое большое распространение среди российских пользователей, стало видео от Рахима Абрамова, в котором он проводит время со своей бабушкой.