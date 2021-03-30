TikTok расскажет о помощи бездомным на примере организации «Ночлежка»

Помочь оставшимся без крыши над головой людям проще, чем кажется. TikTok совместно с благотворительной организацией «Ночлежка» в День бездомного человека, 30 марта, начнет показ серии роликов о том, как помочь тем, кто оказался на улице.

В первой части блогер DAVA вместе с волонтерами «Ночлежки» примет участие в акции «Ночной автобус», где бездомные могут получить еду, одежду и обувь, а также средства гигиены.

О своем опыте блогер расскажет в аккаунте в TikTok. Кроме того, он раскроет тонкости работы волонтеров, расскажет о жизни тех, кто оказался на улице и даст советы, как можно помочь бездомным.

С 5 по 7 апреля в TikTok пройдет серия прямых эфиров с волонтерами и сотрудниками «Ночлежки», которые расскажут о своей работе и о том, как появилась их организация. Также 6 апреля появится видео с бывшей подопечной «Ночлежки», которая смогла справиться с трудной жизненной ситуацией и вернуться к обычной жизни.

Пользователи смогут узнать, как помочь людям, которые попали в беду и оказались на улице, с помощью инструкций на специальной странице в TikTok.