TikTok проведет трансляцию новогоднего шоу «Лучшее в 2020-м»

Официальный аккаунт TikTok 12 декабря покажет новогоднее шоу «Лучшее в 2020-м». Во время трансляции будут названы имена наиболее выдающихся авторов соцсети. Мероприятие проведут Роман Каграманов и Карина Кросс.

На протяжении года тиктокеры создавали всевозможные ролики, которые просматривали миллионы людей. Теперь TikTok подведет итоги и назовет тех, кому удалось завоевать сердца пользователей. Имена лучших перечислят 12 декабря, во время новогоднего онлайн-шоу «TikTok. Лучшее в 2020-м». Трансляция начнется в 20:00 в официальном аккаунте соцсети.

Ведущими шоу станут Роман Каграманов и Карина Кросс. Кроме того, в мероприятии поучаствуют такие популярные гости, как Дина Саева, Рахим Абрамов и Карина Нигай. Также в шоу можно будет увидеть участников из Dream Team House, XO team и Hype House. Зрители смогут узнать секреты успеха креаторов и посмотрят отрывки из популярных видеороликов.

Во время новогоднего шоу будут объявлены результаты голосования за лучший челлендж 2020 года. За музыкальную часть вечера будут отвечать KARNA.VAL, JONY, HENSY, Анет Сай, и Polnalyubvi.