TikTok пригласил пользователей на онлайн-концерты в День влюбленных

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с российскими артистами поздравляет пользователей с Днем влюбленных, запуская на платформе проект #ДеньЛюбви2022. С 13 по 15 февраля в TikTok пройдет серия прямых эфиров, где пары музыкантов: дуэт RASA, Юрий и Анна Музыченко, а также Глеб Костромин и Ева Любимова, — исполнят популярные песни и расскажут свои истории любви. Кроме того, в рамках проекта платформа запускает хештег-челлендж #ДеньЛюбви2022. Задача участников — снять и опубликовать видео о том, как они планируют праздновать 14 февраля.

TikTok каждый день дарит радость миллионам пользователей: авторы платформы привлекают аудиторию искренним контентом и креативной подачей, и люди заходят в TikTok, чтобы отдохнуть, повеселиться и зарядиться позитивными эмоциями. В честь Дня святого Валентина TikTok совместно с российскими артистами создаст на платформе особую атмосферу любви и романтики — пары популярных музыкантов проведут прямые эфиры, в рамках которых они исполнят любимые хиты и поделятся со зрителями своими романтическими историями.

В рамках проекта #ДеньЛюбви2022 известные пары, которых связывают не только романтические отношения, но и совместная работа в музыкальной индустрии, проведут прямые эфиры, где расскажут о том, как встретили друг друга, и проведут концерты для своих поклонников.

13 февраля состоялся прямой эфир от российского музыкального дуэта RASA — совместного проекта супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко. В 19:00 14 февраля Юрий и Анна Музыченко, музыканты российской рок-группы The Hatters, расскажут, как поддерживать отношения, являясь публичными личностями. В 20:00 15 февраля пара музыкантов и популярных TikTok-креаторов Глеб Костромин и Ева Любимова поделятся своей историей и творчеством во время стрима в аккаунте @kostromins.

Кроме того, с 11 по 18 февраля на платформе пройдет хештег-челлендж #ДеньЛюбви2022, участники которого будут бороться за шанс выиграть призы от артистов. Для участия в челлендже пользователям нужно снять и выложить в TikTok ролик о том, как они планируют провести главный день всех влюбленных, воспользовавшись одним из новых эффектов ко Дню святого Валентина в TikTok. Пары музыкантов Костромин и Ева Любимова, Юрий и Анна Музыченко, а также дуэт RASA подготовили для создателей самых креативных роликов особые призы: билеты на концерт группы The Hatters, конверт с сюрпризом от EVASHA x kostromin и особый подарок от RASA. Анонсы победителей состоятся в TikTok аккаунтах артистов в TikTok.