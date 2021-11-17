TikTok придумал, как обезопасить подростков от рискованных челленджей

Руководство TikTok вместе с экспертами разработало новое руководство для своего центра безопасности, посвященное челленджам и мистификациям. В нем есть советы для родителей и опекунов о том, как лучше всего общаться с подростками на эти темы и уберечь их от участия в каких-то рискованных акциях.

Для того чтобы изучить отношение подростков к челленджам в соцсети, TikTok провел масштабное исследование, участниками которого стали 10 тысяч пользователей сервиса.

На вопросы экспертов отвечали респонденты из Аргентины, Австралии, Бразилии, Германии, Италии, Индонезии, Мексики, США, Великобритании и Вьетнама. Около половины (46%) из них заявили, что им нужна более подробная информация о рисках в широком смысле, а также данные о том, какие действия могут навредить окружающим.

Источник фото: TikTok

Во время исследования подростков просили оценить уровень риска от участия в последнем онлайн-челлендже, который они видели в Сети. Почти половина опрошенных (48%) сообщила, что они не сомневались в безопасности челленджа, 32% респондентов признались, что риск был, но акция все равно была по большей части безопасной.

Еще 14% респондентов охарактеризовали челленджи, в которых участвовали, как рискованные и опасные. И только 3% всех челленджей опрошенные назвали очень опасными. В них, согласно результатам исследования, приняли участие 0,3% всех опрошенных.

Авторы исследования установили, что перед тем, как участвовать в том или ином челлендже, подростки сначала анализируют его на предмет потенциальных рисков. Для этого они смотрят видео других пользователей, которые участвуют в челлендже, читают комментарии и обсуждают это с друзьями.

Источник фото: TikTok

TikTok использовал выводы из отчета для анализа правил и процессов платформы и внедрил ряд улучшений существующих мер безопасности. Помимо нового руководства для своего центра безопасности, был изменен текст предупреждения, которые видят пользователи при поиске на платформе контента, связанного с челленджами или мистификациями.

Теперь пользователей будут призывать посетить центр безопасности TikTok для получения более подробной информации.