TikTok представил календарь экопривычек в честь «Часа Земли»

«Час Земли» — это акция не только о том, чтобы выключить свет на 60 минут. Она напоминает о том, как важно бережно относиться к окружающей среде. Соцсеть TikTok вместе со Всемирным фондом дикой природы (WWF) создала календарь экопривычек, чтобы каждый пользователь смог помочь сохранить природу.

«Сохранение природы давно перестало быть просто заботой экологов. Это задача, которая стоит перед всем миром. И если каждый начнет подходить к потреблению осознанно, вместе нам удастся остановить деградацию экосистем планеты и сохранить ее для себя и будущих поколений», — заявил глава WWF в России Дмитрий Горшков.

В календаре пользователям напомнят о мелочах, которые мы иногда забываем, — выбирать многоразовое вместо одноразового, больше ходить пешком, экономить воду, покупать местные продукты. Следуя советам из календаря, пользователи смогут изменить свои привычки. Публиковать свои посты можно с хештегом #ЧасЗемли2021, чтобы поделиться с окружающими эколайфхаками, которые вы уже применяете.

К акции уже присоединились звезды — певица Юлианна Караулова, фуд-блогер Мария Фомичева, фитнес-блогер Алексей Столяров и комик Николай Хорошилов.