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    25 марта 2021, 13:57

    TikTok представил календарь экопривычек в честь «Часа Земли»

    Екатерина Керсипова

    «Час Земли» — это акция не только о том, чтобы выключить свет на 60 минут. Она напоминает о том, как важно бережно относиться к окружающей среде. Соцсеть TikTok вместе со Всемирным фондом дикой природы (WWF) создала календарь экопривычек, чтобы каждый пользователь смог помочь сохранить природу.

    TikTok представил календарь экопривычек в честь «Часа Земли»

    «Сохранение природы давно перестало быть просто заботой экологов. Это задача, которая стоит перед всем миром. И если каждый начнет подходить к потреблению осознанно, вместе нам удастся остановить деградацию экосистем планеты и сохранить ее для себя и будущих поколений», — заявил глава WWF в России Дмитрий Горшков.

    В календаре пользователям напомнят о мелочах, которые мы иногда забываем, — выбирать многоразовое вместо одноразового, больше ходить пешком, экономить воду, покупать местные продукты. Следуя советам из календаря, пользователи смогут изменить свои привычки. Публиковать свои посты можно с хештегом #ЧасЗемли2021, чтобы поделиться с окружающими эколайфхаками, которые вы уже применяете.

    К акции уже присоединились звезды — певица Юлианна Караулова, фуд-блогер Мария Фомичева, фитнес-блогер Алексей Столяров и комик Николай Хорошилов.