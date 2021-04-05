TikTok поможет школьникам учиться

Популярная среди школьников платформа TikTok в России запустила учебную инициативу. Специалистов из разных сфер призвали снять короткие познавательные видеоролики.

Первыми к кампании #УчисьвТикТок присоединились телеведущий Николай Дроздов, преподаватели МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, работники Российской национальной библиотеки, Московского зоопарка.

«Мы видим растущий интерес к полезному контенту на платформе: такие видеоролики набирают миллионы просмотров. Наши авторы поделятся рецептом вкусных сырников, покажут эффективные тренировки и помогут пополнить запас английских слов, а могут и рассказать про теорию струн и освоение космоса. Мы запускаем #УчисьвТикТок, потому что хотим, чтобы полезного контента становилось больше», — сообщила ведущий операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.

На странице главного вуза страны можно посмотреть фрагменты выступлений лекторов в различных научных сферах, на странице Вышки будут публиковать рекомендации преподавателей и ученых ВШЭ, там же можно будет подчерпнуть учебные лайфхаки для студентов. С помощью #УчисьвТикТок учителя одной из московских школ расскажут о возможностях киберспорта, Московский зоопарк познакомит с разнообразием животного мира, а Николай Дроздов в своем аккаунте будет делиться роликами на тему биологии и географии.